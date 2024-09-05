В России уже принимают меры против «перегрева» экономики — Путин
12:32 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти уже «охлаждают» ситуацию на рынке кредитования и в экономике в целом: такого эффекта добиваются повышением ключевой ставки и отменой некоторых льготных ипотек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя «перегрев» экономики в начале года и меры для борьбы с этим.
«Так уже охлаждают», — сказал он в ответ на вопрос, планируется ли корректировать ситуацию в экономике. «Увеличением ключевой ставки, отменой льготной ипотеки, — перечислил меры Путин. — [Кредитование] сейчас поддерживается льготами по IT-ипотеке, [программами] на Дальнем Востоке, в Арктике, семейной ипотекой, но вот такими способами обеспечивается и это охлаждение».
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