В России уже принимают меры против «перегрева» экономики — Путин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти уже «охлаждают» ситуацию на рынке кредитования и в экономике в целом: такого эффекта добиваются повышением ключевой ставки и отменой некоторых льготных ипотек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя «перегрев» экономики в начале года и меры для борьбы с этим.

«Так уже охлаждают», — сказал он в ответ на вопрос, планируется ли корректировать ситуацию в экономике. «Увеличением ключевой ставки, отменой льготной ипотеки, — перечислил меры Путин. — [Кредитование] сейчас поддерживается льготами по IT-ипотеке, [программами] на Дальнем Востоке, в Арктике, семейной ипотекой, но вот такими способами обеспечивается и это охлаждение».