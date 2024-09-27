Энергопотребление в ЕЭС России без учета високосного года выросло на 3,7%

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России с начала 2024 года по 25 сентября выросло на 3,7% без учета високосного года, сообщил ТАСС в кулуарах Российской энергетической недели глава «Системного оператора» Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий.

«3,7%, „почищенное“ от високосного года», — сказал он.