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Медведев уверен, что Трамп не угрожал Путину «ударом по Москве»

15:12 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент США Дональд Трамп в диалоге с российским лидером Владимиром Путиным наверняка не угрожал никакими «ударами по Москве», уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заметил, что в реальности Трамп «шелковый» на переговорах.

«Трамп слишком увлекся. Обещал ли он реально „ударить по чертовой Москве“? Конечно, нет. На переговорах он вообще шелковый. Да и на такие слова есть только один ответ: по вашему гребаному Вашингтону тоже будет нанесен удар», — заметил политик. «Короче, отношения у нас достаточно теплые», — подытожил Медведев, сопроводив свои слова смеющимся смайликом. Пост опубликован на английском языке.

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