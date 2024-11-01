Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие российских группировок за сутки освободили Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Леонидовку. <…> В результате решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобождены населенные пункты Новоукраинка и Шахтерское в Донецкой Народной Республике», — говорится в сводке российского военного ведомства.