Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР
15:32 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие российских группировок за сутки освободили Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Леонидовку. <…> В результате решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобождены населенные пункты Новоукраинка и Шахтерское в Донецкой Народной Республике», — говорится в сводке российского военного ведомства.
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