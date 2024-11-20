Путин подарил зоопарку Пхеньяна льва, медведей, фазанов и уток

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин передал в дар Пхеньянскому зоопарку более 70 особей животных, в том числе льва, двух бурых медведей, двух яков и птиц. Животных доставили из Московского зоопарка самолетом, сообщает Минприроды РФ.

«Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов (сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и КНДР — прим. ТАСС) передал в Центральный зоопарк Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка. Это стало подарком Владимира Путина корейскому народу. <…> Африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, двадцать пять фазанов разных видов, сорок уток-мандаринок теперь будут жить в северокорейском зоопарке», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Министр также отметил, что Москва впервые подарила Пхеньяну млекопитающих: львицу, медведей и яков. «Сейчас они все находятся на карантине; в вольеры их переселят, как только у них закончится акклиматизация. Я уверен, что звери и птицы получат достойное содержание. Они не будут болеть, и очень быстро освоятся на новом месте», — приводятся в его слова в документе.