Англосаксы негласно подталкивают Киев к ядерному терроризму — глава ФСБ
11:05 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и их союзники не брезгуют самыми неприглядными методами для хаотизации пространства СНГ и превращения его в дешевую ресурсную базу, англосаксы негласно подталкивают Киев на проведение акций ядерного терроризма. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств — участников СНГ.
Он подчеркнул, что многие угрозы для стран Содружества «в большинстве своем связаны с агрессивным и циничным курсом коллективного Запада и взрощенного им киевского режима». «Их усилиями Украина превращена в полигон для апробации методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства», — отметил глава ФСБ. В частности, по его словам, «англосаксы негласно подталкивают Киев на опасную эскалацию: проведение акций ядерного терроризма».
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