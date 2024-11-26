Англосаксы негласно подталкивают Киев к ядерному терроризму — глава ФСБ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и их союзники не брезгуют самыми неприглядными методами для хаотизации пространства СНГ и превращения его в дешевую ресурсную базу, англосаксы негласно подталкивают Киев на проведение акций ядерного терроризма. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств — участников СНГ.

Он подчеркнул, что многие угрозы для стран Содружества «в большинстве своем связаны с агрессивным и циничным курсом коллективного Запада и взрощенного им киевского режима». «Их усилиями Украина превращена в полигон для апробации методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства», — отметил глава ФСБ. В частности, по его словам, «англосаксы негласно подталкивают Киев на опасную эскалацию: проведение акций ядерного терроризма».