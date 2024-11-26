0
0
0
НОВОСТИ

Англосаксы негласно подталкивают Киев к ядерному терроризму — глава ФСБ

11:05 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и их союзники не брезгуют самыми неприглядными методами для хаотизации пространства СНГ и превращения его в дешевую ресурсную базу, англосаксы негласно подталкивают Киев на проведение акций ядерного терроризма. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств — участников СНГ.

Он подчеркнул, что многие угрозы для стран Содружества «в большинстве своем связаны с агрессивным и циничным курсом коллективного Запада и взрощенного им киевского режима». «Их усилиями Украина превращена в полигон для апробации методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства», — отметил глава ФСБ. В частности, по его словам, «англосаксы негласно подталкивают Киев на опасную эскалацию: проведение акций ядерного терроризма».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 26.11.2024
Британия вернет тарифы на товары из США, если Трамп введет импортные пошлины — Politico
0
38
10:32 26.11.2024
Внесудебное взыскание налоговой задолженности может пополнить бюджет на ₽22 млрд
0
122
10:20 26.11.2024
Следуя нынешним правилам, Европа не выиграет войну вооружений — французский адмирал
0
153
10:05 26.11.2024
Конфликт на Украине вошел в критическую фазу — министр обороны Великобритании
0
182
10:00 26.11.2024
ВСУ вывели часть группировки из центра Курахова — силовики
0
173
09:32 26.11.2024
Трамп обещал ввести пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая
0
200
09:20 26.11.2024
Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow несколько недель назад — Bloomberg
0
208
09:05 26.11.2024
ВСУ без разбора расстреливали встречающихся на улицах Селидова жителей — Мирошник
0
280
09:00 26.11.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 39 украинских БПЛА над регионами России — МО РФ
0
252
23:00 25.11.2024
Цели для ударов ВСУ ракетами ATACMS указывались из Вашингтона
0
817

Возврат к списку