Нейросетевая модель Сбера GigaChat сдала еще один экзамен на врача

15:18

Фото пресс-службы Сбера



На базе аккредитационного центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовского Университета) нейросетевая модель Сбера GigaChat MAX GigaChat MAX успешно сдала тестирование и решила ситуационные задачи, соответствующие теоретическим этапам первичной аккредитации по специальности «Лечебное дело».

Экзамен состоял из двух этапов: прохождения теста, состоящего из 80 вопросов, и решения двух ситуационных задач. GigaChat MAX ответил на 83% вопросов из тестовой части при проходном значении 70% и дал 20 правильных ответов на ситуационные задачи при минимальном значении для успешного прохождения 17 ответов. Выпускники медицинских вузов после прохождения первичной аккредитации получают право работать участковым врачом-терапевтом в амбулаторно-поликлиническом звене российской системы здравоохранения.

В феврале 2024 года нейросетевая модель GigaChat одной из первых в мире сдала выпускной экзамен для студентов шестого курса, необходимый для получения квалификации «врач-лечебник». Каждый выпускник медицинского вуза должен также пройти аккредитацию, и только после нее может заниматься медицинской деятельностью. Во время аккредитации проверяются более глубокие знания. Для этого GigaChat MAX был дополнительно обучен сотнями врачей на значительном объеме медицинских обучающих материалов. Успешное прохождение аккредитации подтверждает, что модель стала еще умнее, обладает более глубокими медицинскими знаниями и сможет быть более полезна для врача или пациента, когда к ней обратятся за помощью.

«Нейросетевая модель Сбера GigaChat MAX повысила свою квалификацию. Каждый студент-медик должен пройти такую аккредитацию, чтобы получить право работать в системе российского здравоохранения. Тестирование, соответствующее первичной аккредитации, впервые в России прошла и наша нейросеть, – отметил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. – Это очень важный шаг к практическому использованию искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении. GigaChat MAX тем временем продолжает учиться и становится все умнее, чтобы приносить пользу людям. Мы будем развивать GigaChat MAX по отдельным специальностям, включая терапию, кардиологию, неврологию, гастроэнтерологию и другие. Отмечу, что, тем не менее, искусственный интеллект – лишь помощник врача и не заменит его. Хочу поблагодарить специалистов старейшего медицинского университета страны за содействие в этой работе».

«Мы рады предоставить площадку для проведения тестирования GigaChat MAX. Считаю это знаковым событием на пути развития ИИ в нашей стране. Сеченовский Университет активно исследует возможности разумного применения инструментов, которые позволяют быстро анализировать большой объем данных для повышения скорости и точности решений врача. Оказывая помощь врачу в принятии решения, GigaChat MAX сэкономит его время и снизит рутинную нагрузку. Уже достигнута договоренность со Сбером о дальнейшем обучении ИИ по специальностям: клиническая фармакология, урология и пульмонология», – рассказал первый проректор Сеченовского Университета Андрей Свистунов.

Сбер и Сеченовский университет сотрудничают по широкому спектру направлений. Партнеры вместе разрабатывают цифровые образовательные программы для студентов, врачей и научных сотрудников, развивают телемедицинские технологии, программы дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, модели компьютерного зрения для анализа медицинских изображений и другие решения на основе искусственного интеллекта. На базе университета открыт совместный кампус школы цифровых технологий от Сбера «Школы 21».