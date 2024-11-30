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Генпрокурор ФРГ: Нам удалось установить личности двух подозреваемых подрывов «Северных потоков»

15:30 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Германии продвинулась вперед в расследовании подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», установила личности двух подозреваемых. Об этом заявил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель в интервью журналу Der Spiegel.

«Да, мы продвигаемся вперед в расследовании [подрывов „Северных потоков“]. Нам удалось установить личности двух подозреваемых», — сказал Роммель. «На мой взгляд, это успех, на который изначально не обязательно было рассчитывать», — отметил он, добавив, что еще многое предстоит сделать. «Личность других участников, мотивация преступления и, в частности, вопрос о возможной государственной вовлеченности в операцию являются предметом продолжающегося расследования», — подчеркнул генпрокурор ФРГ.

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