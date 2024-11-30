Генпрокурор ФРГ: Нам удалось установить личности двух подозреваемых подрывов «Северных потоков»
15:30 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура Германии продвинулась вперед в расследовании подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», установила личности двух подозреваемых. Об этом заявил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель в интервью журналу Der Spiegel.
«Да, мы продвигаемся вперед в расследовании [подрывов „Северных потоков“]. Нам удалось установить личности двух подозреваемых», — сказал Роммель. «На мой взгляд, это успех, на который изначально не обязательно было рассчитывать», — отметил он, добавив, что еще многое предстоит сделать. «Личность других участников, мотивация преступления и, в частности, вопрос о возможной государственной вовлеченности в операцию являются предметом продолжающегося расследования», — подчеркнул генпрокурор ФРГ.
НОВОСТИ
- 14:45 30.11.2024
- Обсуждение бюджета ФРГ, включая помощь Украине, прервано по политическим причинам – посол Германии в РФ
- 13:45 30.11.2024
- Протестующие в Тбилиси применяли коктейли Молотова – премьер-минстр
- 12:40 30.11.2024
- Польша возведет «Восточный щит» не только на границе с РФ, но и с Украиной - Туск
- 12:00 30.11.2024
- В России военные готовы к возобновлению ядерных испытаний на полигоне на Новой Земле
- 10:45 30.11.2024
- Глава МИД Турции пояснил, почему ядерную риторику Путина следует принять во внимание
- 10:15 30.11.2024
- Ограничение на экспорт бензина и РФ продлено до конца января следующего года
- 09:40 30.11.2024
- По итогам ноября газ в Европе подорожал на 21%
- 09:30 30.11.2024
- Российские ученые планируют к 2030-му году построить самый мощный в мире лазер
- 09:15 30.11.2024
- Россия вывела на орбиту еще один спутник дистанционного зондирования Земли
- 09:00 30.11.2024
- Министр обороны РФ был принят главой КНДР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать