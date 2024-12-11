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Англосаксы хотят рассорить Россию и Китай, но не смогут — Медведев

13:20 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Англосаксонские страны всячески пытаются рассорить Москву и Пекин, видя для себя угрозу в этой дружбе. Но такие планы Запада обречены на провал, подчеркнул в беседе с журналистами зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Недоброжелатели видят угрозу для себя в развитии отношений между Россией и Китаем. Пытаются нас раскалывать, пытаются вбивать клин между нами. На это направлена, скажем откровенно, вся политика англосаксонского мира. И я думаю, что этот нажим, эти попытки нас расколоть не будут ослабевать, а будут только усиливаться», — отметил политик.

Он обратил внимание на то, что говорят по этому поводу представители как действующей, так и будущей администрации США. «Но им не удастся нас расколоть, потому что наши отношения выверены временем. Это добрососедские, равноправные отношения суверенных государств — взаимовыгодные, полезные и дружественные. Мы будем и дальше действовать в таком ключе», — подчеркнул Медведев.

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