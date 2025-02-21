В ФРГ заявили, что потратили на Украину 40 млрд евро

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Ведомства федерального канцлера, министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт заявил, что Берлин потратил на помощь Украине 40 млрд евро.

По его словам, Германия является европейской страной, которая оказала Киеву наибольшую помощь. «Включая затраты на беженцев, мы потратили более 40 млрд евро, — сказал политик в интервью испанской газете El País. — Когда началась война, у нас не было достаточно крупной оборонной промышленности, чтобы удовлетворить потребности».

«Даже для богатой страны, такой как Германия, привлечение таких сумм является серьезным вызовом, — уточнил Шмидт. — В коалиции правительства не было консенсуса относительно возможности использования новых кредитов для поддержки Украины».

По версии министра, задачей Берлина было и остается гарантировать поддержку населением оказания помощи Киеву. «И был интересный феномен: СМИ критиковали нас за то, что мы не поставляем достаточно оружия, в то время как почти половина населения, особенно на востоке Германии, обвиняла нас <…> в затягивании войны с нашей помощью», — заключил Шмидт.