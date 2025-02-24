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НОВОСТИ

МИД Азербайджана заявил об упразднении Sputnik Азербайджан

13:00 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане (Sputnik Азербайджан) прекратило деятельность. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, отвечая на запрос азербайджанского информационного агентства «Репорт».

«Представительство „Россия сегодня“ („Спутник“) в Азербайджане упразднено», — сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, российская компания может получить аккредитацию в Азербайджане только на одного корреспондента.

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