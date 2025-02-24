МИД Азербайджана заявил об упразднении Sputnik Азербайджан
13:00 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане (Sputnik Азербайджан) прекратило деятельность. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, отвечая на запрос азербайджанского информационного агентства «Репорт».
«Представительство „Россия сегодня“ („Спутник“) в Азербайджане упразднено», — сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства.
По его словам, российская компания может получить аккредитацию в Азербайджане только на одного корреспондента.
НОВОСТИ
- 13:32 24.02.2025
- Дипмиссиям РФ в недружественных странах требуется охрана — Песков
- 13:20 24.02.2025
- Решетников не исключает, что уровень инфляции в РФ в 2025 г. может быть в диапазоне 7-8%
- 13:05 24.02.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области
- 12:32 24.02.2025
- Глава МВД РФ отметил, что кадровая ситуация в ведомстве является непростой
- 12:20 24.02.2025
- Три взрывных устройства были брошены на территорию генконсульства РФ в Марселе — источник
- 12:05 24.02.2025
- Зеленский нагрубил главе Минфина США во время переговоров - FT
- 12:00 24.02.2025
- ЕС ввел санкции против 74 судов, якобы входящих в «теневой флот» России
- 11:32 24.02.2025
- Венгрия против новой помощи Киеву и спешки в продлении санкций против РФ — МИД
- 11:20 24.02.2025
- ВС РФ продвигаются по всей линии фронта, есть успехи на курахово-новоселовском направлении
- 11:08 24.02.2025
- ЕС отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать