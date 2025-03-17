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НОВОСТИ

США уже обсуждают со сторонами конфликта на Украине вопрос «разделения активов» — Трамп

10:20 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США уже обсуждает со сторонами украинского конфликта вопрос «разделения активов». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Но я думаю, что многое из этого уже обсуждено обеими сторонами — Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов», — сказал он, беседуя с журналистами на борту своего самолета.

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