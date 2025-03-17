США уже обсуждают со сторонами конфликта на Украине вопрос «разделения активов» — Трамп

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США уже обсуждает со сторонами украинского конфликта вопрос «разделения активов». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Но я думаю, что многое из этого уже обсуждено обеими сторонами — Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов», — сказал он, беседуя с журналистами на борту своего самолета.