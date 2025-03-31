Медведев предложил подумать над учреждением во Франции шестой республики

22:40 Источник: РБК

Приговор лидеру ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен был «быстро состряпан», чтобы устранить ее от участия в президентских выборах во Франции в 2027 году, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Главный смысл этого быстро состряпанного решения — устранение лидера одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 года», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, «Пятая Французская Республика окончательно себя дискредитировала», и Медведев предложил «подумать об учреждении Шестой Республики». РБК