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НОВОСТИ

Ростех проведет клинические исследования отечественной комбинированный вакцины от гриппа и COVID-19

12:42 20.05.2025

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех получил от Минздрава России разрешение на проведение первой фазы клинических исследований вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. Исследования «УльтриксКови» предполагают изучение безопасности, иммуногенности и переносимости препарата. Испытания проведут до конца года.

Комбинированная вакцина содержит антигены вирусов гриппа, а также цельновирионный инактивированный вирус SARS-CoV-2, обеспечивающий защиту от ковида. Гриппозная часть разработана специалистами холдинга «Нацимбио», компонент от COVID-19 – Федеральным научным центром имени М. П. Чумакова (Институт Полиомиелита) – подведомственного учреждения Минобрнауки.

«Как разработчики и производители, мы совместно будем контролировать все стадии производства препарата, имея возможность своевременно адаптировать его к меняющейся эпидемической ситуации, повышать его эффективность к актуальным штаммам и поддерживать высокое качество производства», – рассказал генеральный директор ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) Айдар Ишмухаметов.

«Вакцина “УльтриксКови” – это полностью отечественная разработка, ориентированная на потребности пациентов и врачей. Она объединяет защиту от гриппа и COVID-19, что особенно актуально в период одновременной циркуляции вирусов. Комбинированный подход экономит ресурсы и повышает приверженность людей к вакцинации. Мы уверены, что такие решения будет способствовать укреплению эпидемиологической безопасности страны и снизит нагрузку на систему здравоохранения», – подчеркнул генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

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