Эксперты из 15 стран обсудили развитие искусственного интеллекта на региональной сессии конференции AI Journey

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В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ведущие специалисты в рамках регионального трека AI Journey рассказали об актуальных трендах в области искусственного интеллекта (AI). Конференция и форсайт-сессия с участием ученых из России, Китая, Индии, Сербии, Бразилии, Азербайджана, ЮАР, Кубы, Чили, республики Беларусь и других стран прошла 16 июня в ТехноХабе Сбера в Санкт-Петербурге.

Мероприятие открыли вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и председатель Северо-Западного Банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. Все спикеры отметили, что AI-технологии стремительно меняют мир, открывая новые возможности для бизнеса и обычного пользователя.

«Сегодня с нами эксперты из 15 стран, поэтому региональный этап AI Journey превратился в международный, – отметил Андрей Белевцев. – Символично, что он проходит на одной неделе с ПМЭФ, мы тоже объединяем мировое сообщество для формирования повестки в области искусственного интеллекта. Страны должны сотрудничать, чтобы AI-технологии служили на благо всей планеты и приносили людям пользу. Уверен, что итоги нашего мероприятия будут иметь практическую значимость для развития искусственного интеллекта в различных отраслях экономики».

Вице-президент, директор департамента развития AI и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко в своем выступлении рассказал о будущем генеративного AI и его влиянии на общество. Спикер привел примеры перспективных зарубежных и российских AI-решений, которые, в частности, разрабатываются в Сбере.

Семен Буденный, кандидат физико-математических наук, начальник управления развития перспективных технологий AI Сбербанка, рассказал про применение генеративного AI в спорте. На примере футбола он показал, как технологии помогают определить потенциал футболистов и дать рекомендации по их развитию. Спикер рассказал об AI-модели, которая была разработана в партнерстве со Сбером и институтом AIRI и сейчас тестируется в ПФК ЦСКА.

Эмиль Шакиров, руководитель направления alignment нейросети GigaChat Сбербанка, поделился видением развития русскоязычного искусственного интеллекта. Он объяснил, как нейросеть учится лучше понимать контекст и предпочтения пользователей, становясь полезным помощником.

Иван Кузьмин, директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка, представил ключевые тренды в рекомендательных системах. Среди них – универсальные модели, способные решать одновременно несколько прикладных задач, интеграция больших языковых моделей (LLM) для извлечения знаний об устройстве мира, а также переход от удовлетворения потребностей пользователя в моменте к удержанию его долгосрочного вовлечения.

Также со своими докладами выступили другие российские и международные исследователи. Доктор Хоу Хаовен (Гуандунская лаборатория искусственного интеллекта и цифровой экономики, Китай) раскрыл перспективные архитектурные решения для языковых моделей нового поколения, способных кардинально изменить взаимодействие человека с AI. Профессор Субрамани Нилакандан (Исследовательская лаборатория нейрокогнитивных знаний и анализа данных, Индия) представил инновационный метод обработки нейронных сигналов с помощью генеративного AI. Технология в реальном времени расшифровывает когнитивные сигналы пользователя, открывая новые возможности в медицине. Доцент Небойша Баканин (Университет Сингидунум, Сербия) продемонстрировал уникальный симбиоз AI и метаэвристической оптимизации. Разработанный подход значительно повышает эффективность обнаружения киберугроз и прогнозирования аномалий в сложных системах.

В рамках мероприятий AI Journey Сбер традиционно проводит сессии по искусственному интеллекту в разных городах страны. В этом году помимо Санкт-Петербурга, они уже прошли в Нижнем Новгороде и состоятся во Владивостоке, Казани и на федеральной территории «Сириус».

AI Journey – ежегодная конференция, организованная Сбером, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта. Конференция посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на научные достижения, экономическое развитие, общественную жизнь, а также продвижению инновационных технологий среди молодежи. В прошлом году на мероприятии выступило свыше 200 спикеров из 19 стран, включая Россию, Индию и Китай.