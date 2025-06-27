Служба безопасности Сбера помогла задержать лидера преступников, занимавшихся фиктивными кредитами

11:25

Служба безопасности Сбербанка совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали в Москве организатора преступной группы (ОПГ), подозреваемого в хищении кредитных средств нескольких российских банков. Общий ущерб достигает порядка одного миллиарда рублей.

По версии следствия, преступная группа действовала с января 2023-го по март 2024 года, подозреваемый вместе с сообщниками оформляли фиктивные кредиты на подставных предпринимателей, используя поддельные документы и создавая видимость реальной хозяйственной деятельности. Злоумышленники вовлекали в свою преступную схему обычных граждан, предлагая им денежное вознаграждение за участие.

В отношении задержанного лидера и членов ОПГ заведено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

«Помимо поделки документов и получения фиктивных кредитных средств преступники за вознаграждение привлекали обычных граждан в качестве подставных владельцев бизнеса – и это самое печальное, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Злоумышленники заманивают легким заработком и обещают безнаказанность, однако подставные лица – такие же участники обмана. Содействие злоумышленникам в сомнительных схемах грозит уголовной ответственностью и серьезными последствиями для жизни каждого участника и его близких. Что касается неотвратимости наказания, то благодаря цифровым технологиям и тесному сотрудничеству банков с правоохранительными органами раскрытие подобных преступлений неизбежно. И если вам предлагают участие в подобных схемах – сообщите об этом в правоохранительные органы. Помните: легких денег не бывает, а закон и современные технологии не оставляют мошенникам шансов уйти от ответственности».