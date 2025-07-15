Россия не заметила декоративный ультиматум Трампа — Медведев

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вчерашние высказывания лидера США Дональда Трампа представляют собой декоративный ультиматум в адрес Москвы, который Россия даже не заметила, написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.

Это первая официальная реакция Москвы на вчерашние заявления из Вашингтона.

«Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила», — констатировал Медведев. Запись оставлена на английском языке.