Россия не заметила декоративный ультиматум Трампа — Медведев
10:00 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вчерашние высказывания лидера США Дональда Трампа представляют собой декоративный ультиматум в адрес Москвы, который Россия даже не заметила, написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.
Это первая официальная реакция Москвы на вчерашние заявления из Вашингтона.
«Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила», — констатировал Медведев. Запись оставлена на английском языке.
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