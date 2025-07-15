В ФРГ арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу Ирана
16:12 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный судья Верховного федерального суда ФРГ распорядился арестовать гражданина Дании, который был задержан и экстрадирован в Германию по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Об этом сообщила Генпрокуратура Федеративной республики.
«Подозреваемый был задержан 26 июня в Дании и вчера, 14 июля, доставлен в Германию», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Генпрокуратура ФРГ заявила, что некий Али С. был задержан по запросу германской стороны в датском городе Орхус. Как утверждают в ведомстве, в начале 2025 года он получил от иранской разведки задачу собирать в Берлине информацию о еврейских учреждениях и некоторых лицах «с целью подготовки дальнейших разведывательных операций в Германии, возможно, терактов».
Как писал журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, Али С. якобы получил задание от сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Он фотографировал здания, в частности, офис Германо-израильского общества, а также здание, в котором время от времени бывает руководитель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер.
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