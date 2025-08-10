Мошенники могут похищать деньги, используя поддельные QR-коды – МВД РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мошенники часто используют в местах общего пользования поддельные QR-коды, просканировав которые пользователь автоматически переводит деньги на счет аферистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Пользователь сканирует код, думая, что он ведет к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счет мошенника», — сказали в пресс-центре.

В МВД подчеркнули, что такие QR-коды часто используются в местах общего пользования.