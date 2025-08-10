В Китае задержан для допроса заведующий международным отделом ЦК КПК

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители в КНР задержали для допроса заведующего международным отделом ЦК Компартии Китая Лю Цзянчао, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их утверждению, высокопоставленный дипломат «был задержан после возвращения в Пекин из зарубежной рабочей поездки в конце июля».

Причина задержания не разглашается.