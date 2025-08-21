Вернувшимся в РФ релокантам нельзя работать в госорганах и госкомпаниях — Володин
10:20 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане, покинувшие Россию после начала специальной военной операции и решившие вернуться, не должны иметь возможности трудоустройства на государственной службе и в государственных компаниях. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях», — написал Володин в своем канале в Max.
