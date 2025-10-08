0
0
65
НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ сбиты 53 украинских БПЛА

09:00 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 53 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 7 октября текущего года до 07:00 мск 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 28 БПЛА — над территорией Белгородской области, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, 6 БПЛА — над территорией Ростовской области, по 2 БПЛА — над территориями Брянской и Курской областей и по одному БПЛА — над территориями Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областей», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 08.10.2025
Тунберг заявила, что ее и других активистов флотилии «Сумуд» пытали в израильской тюрьме
0
26
09:05 08.10.2025
Маневренные группы ВС РФ зашли на несколько улиц Звановки в ДНР, сообщил Марочко
0
68
22:56 07.10.2025
В Иркутской области состоялись соревнования нефтяников по спортивному туризму
0
625
22:34 07.10.2025
Обладатель Научной премии Сбера объяснил значение работы нобелевских лауреатов по физиологии и медицине
0
607
21:20 07.10.2025
Путин после визита в Петербург провел оперативное совещание с членами Совбеза
0
737
20:50 07.10.2025
Авиасообщение в США может быть замедлено или приостановлено из-за шатдауна - министр
0
706
19:00 07.10.2025
ХАМАС настаивает на перемирии до выдачи заложников
0
770
18:55 07.10.2025
Туск заявил, в интересах Польши «не обвинять или выдавать» подозреваемого в подрыве «Северного потока 2»
0
786
17:40 07.10.2025
Европейцы блефуют, говоря о якобы готовности отправить войска на Украину — Foreign Affairs
0
798
17:12 07.10.2025
Запад использует экологическую повестку для сдерживания РФ в Арктике — Патрушев
0
817

Возврат к списку