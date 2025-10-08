За ночь над регионами РФ сбиты 53 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 53 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 7 октября текущего года до 07:00 мск 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 28 БПЛА — над территорией Белгородской области, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, 6 БПЛА — над территорией Ростовской области, по 2 БПЛА — над территориями Брянской и Курской областей и по одному БПЛА — над территориями Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областей», — сказали там.