Маневренные группы ВС РФ зашли на несколько улиц Звановки в ДНР, сообщил Марочко
09:05 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Малые маневренные группы ВС России вошли на первые несколько улиц Звановки Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские силы продолжают продвигаться к южным окраинам Северска: действуя на широком участке фронта, им удалось продвинуться вдоль железнодорожного полотна и вплотную подойти к Звановке.
«Малые маневренные группы наших войск уже отмечены на улицах Сосюры, Шевченко и Молодежной в Звановке», — сказал он, отметив, что из-за продвижения российских бойцов в Звановке у солдат ВСУ «отмечаются панические настроения».
