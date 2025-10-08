Большинство командиров кораблей имеют опыт боевых действий — главком ВМФ РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Абсолютное большинство командиров Военно-морского флота (ВМФ) имеют опыт ведения боевых действий и управления кораблями в ходе несения боевой службы. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев в связи с отмечаемым 8 октября Днем командира надводного, подводного и воздушного корабля.

«Абсолютное большинство командиров ВМФ имеют опыт ведения боевых действий, управления экипажами кораблей в ходе несения боевой службы в ближней и дальней морских зонах, в арктических широтах, опыт применения кораблей, подводных лодок воздушных судов в ходе стратегических, командно-штабных учений, испытаний новейших систем вооружений», — говорится в поздравительной телеграмме Моисеева, направленной на Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский флоты и Каспийскую флотилию.