Большинство командиров кораблей имеют опыт боевых действий — главком ВМФ РФ

10:00 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Абсолютное большинство командиров Военно-морского флота (ВМФ) имеют опыт ведения боевых действий и управления кораблями в ходе несения боевой службы. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев в связи с отмечаемым 8 октября Днем командира надводного, подводного и воздушного корабля.

«Абсолютное большинство командиров ВМФ имеют опыт ведения боевых действий, управления экипажами кораблей в ходе несения боевой службы в ближней и дальней морских зонах, в арктических широтах, опыт применения кораблей, подводных лодок воздушных судов в ходе стратегических, командно-штабных учений, испытаний новейших систем вооружений», — говорится в поздравительной телеграмме Моисеева, направленной на Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский флоты и Каспийскую флотилию.

