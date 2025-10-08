Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $4 050 за тройскую унцию
10:05 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $4 050 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.
По данным на 08:05 мск, цена на драгметалл составляла $4 051,8 за тройскую унцию (+0,36%). К 08:10 мск стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $4 051 за тройскую унцию (+0,34%).
