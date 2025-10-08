0
ЕС давит на Бельгию, требуя разрешения на использование активов РФ для помощи Украине — FT

ЕС усилил давление на Бельгию и на находящуюся там площадку Euroclear для получения разрешения на использование замороженных российских активов для предоставления «репарационного кредита» Украине. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

«Бельгия три года утверждала, что Euroclear является бельгийской компанией, как и выгода от ее деятельности. Теперь, когда она хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», — сказал неназванный дипломат ЕС.

Другие высокопоставленные дипломаты сообщества отметили, что «терпение бельгийских чиновников на исходе» и они могут согласиться на использование средств РФ. Еще один европейский чиновник высказал мнение, что в данном контексте «риски для Бельгии крайне ограничены». По его словам, это «не значит, что рисков нет вообще», но они «управляемы».

Ожидается, что ЕС договорится о предоставлении «репарационного кредита» Украине к декабрю текущего года, а первые выплаты запланированы на второй квартал 2026 года.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал полных юридических гарантий от всего ЕС для экспроприации активов РФ. По данным источников FT, его позиция «вызвала раздражение» некоторых коллег на неформальном саммите ЕС в Копенгагене. Они указали, что Бельгия делает недостаточно для поддержки Украины. Чиновники в самом королевстве поддержали премьера, заявив, что он поступает так для «защиты национальных интересов».

