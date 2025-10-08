Полиция задержала пропалестинских активистов, оккупировавших здание вуза в Нидерландах

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Нидерландов поздно вечером во вторник задержала группу пропалестинских активистов, занявших одно из зданий в кампусе университета Радбауд в Неймегене (провинция Гелдерланд). Об этом сообщил портал NU.nl.

По его информации, правоохранители не исключают, что внутри здания могут прятаться оставшиеся демонстранты, поэтому территория университета будет всю ночь находиться под охраной полиции. При этом большинство активистов вышли из корпуса и были немедленно задержаны. «Неизвестно, сколько человек все еще находится внутри здания — это станет ясно только утром», — приводит портал слова представителя правоохранительных органов.

Администрация университета Радбауд в свою очередь осудила захват здания, отметив, что протестующие «перешли черту».

Вечером 7 октября пропалестинские активисты оккупировали одно из зданий университета Радбауд, заняв лабораторию, в которой находятся взрывоопасные материалы. На место прибыли полиция, пожарная служба, скорая помощь и саперы. Власти объявили в районе университета режим повышенной готовности, предусматривающий тесное взаимодействие экстренных служб. Участники протеста требуют, чтобы университет полностью разорвал связи с израильскими научными организациями на фоне военной операции еврейского государства в секторе Газа.