Залужный собирает команду для возможного выдвижения на пост президента Украины — СМИ

Ряд высокопоставленных украинских военных получили предложение войти в команду бывшего главкома ВСУ, украинского посла в Великобритании Валерия Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины. Об этом сообщил французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники.

По их данным, военным предложено войти в состав депутатов Верховной рады после возможной замены Владимира Зеленского на Залужного. Портал не уточнил, предполагает ли это создание политической партии, которую возглавит экс-главком ВСУ. Как отмечается в публикации, Залужный является основным претендентом на пост президента. «Опросы показывают, что он получит большую поддержку, как только Украина снова сможет провести выборы», говорится в материале.

По данным Intelligence Online, Залужный «хранит молчание о будущих политических планах», а его команда тщательно контролирует его публичные выступления в Лондоне.