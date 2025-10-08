Не менее 900 человек погибли в Пакистане в июле — сентябре из-за атак террористов — ANI
11:05 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 900 человек погибли, 599 получили ранения в результате 329 нападений террористов и антитеррористических операций армии в Пакистане в июле — сентябре этого года. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на пакистанский Институт исследований конфликтов и безопасности (CRCC).
Число погибших и пострадавших на 46% больше, чем в предыдущие три месяца. С начала 2025 года общее количество убитых и раненых в инцидентах составило 2 414 человек. «В текущем году число жертв насилия террористов в стране может стать наибольшим за последнее десятилетие», — заявили в CRCC.
По данным института, основными жертвами террористов стали мирные жители. В рассматриваемый период против них по всей стране было совершено 123 нападения, 106 — на сотрудников сил безопасности. Армия и полиция ответили на вылазки экстремистов проведением 100 антитеррористических операций.
Резкий рост насилия продолжается в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва и в расположенном на ее территории племенном округе Куррам, где в июле — сентябре погибли 638 человек. Боевики сепаратистских вооруженных группировок усилили атаки на силы безопасности в крупнейшей провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.
