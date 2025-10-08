Предварительно, трое погибли, еще 1 ранен при ракетном ударе по Белгородской области

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предварительно, три человека погибли, еще один ранен, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа подвергся ракетному обстрелу. По предварительным данным, трое погибло, один — раненый», — написал глава региона, добавив, что частично разрушено здание соцобъекта.