Предварительно, трое погибли, еще 1 ранен при ракетном ударе по Белгородской области
11:20 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предварительно, три человека погибли, еще один ранен, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа подвергся ракетному обстрелу. По предварительным данным, трое погибло, один — раненый», — написал глава региона, добавив, что частично разрушено здание соцобъекта.
