Доля безналичных платежей в РФ превысила 87%

11:32 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На безналичные платежи приходится 87% операций в РФ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на «Финополисе-2025».

«Уместно здесь будет вспомнить такой интегральный показатель зрелости финрынка, как доля безналичных в платежах, она у нас сейчас 87,5%. Это очень высокий показатель, по нему мы входим в топ-5 стран с более или менее крупными экономиками, — отметила она. — Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают в цифре. Это говорящая сама за себя цифра».

