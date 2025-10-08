«Банковское рабство» в РФ почти отошло в прошлое — Набиуллина

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Банковское рабство» в России почти отошло в прошлое. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на «Финополисе-2025».

«Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то „банковское рабство“, о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое», — констатировала она.