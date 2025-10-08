МВД России принято 2 875 решений о прекращении приобретенного гражданства РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники МВД РФ приняли 2 875 решений о прекращении приобретенного гражданства России с момента вступления в силу соответствующего закона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«2 875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ „О гражданстве Российской Федерации“ территориальными органами МВД России», — написала она в своем телеграм-канале.