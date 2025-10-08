Молдавия увеличит численность армии на 30%
12:20 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молдавия увеличит численность своих вооруженных сил на 30%, до 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских лиц. Как передает корреспондент ТАСС, об этом говорится в новой военной стратегии на период с 2025 по 2035 год, которая была утверждена на заседании правительства республики.
«Положения военной стратегии предусматривают сохранение смешанной системы комплектования вооруженных сил в мирное время — до 8 500 военнослужащих, включая военнослужащих срочной службы и контрактников, а также 2 000 гражданских сотрудников. Эти цифры не включают силы карабинеров МВД», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 12:05 08.10.2025
- МВД России принято 2 875 решений о прекращении приобретенного гражданства РФ
- 12:00 08.10.2025
- «Банковское рабство» в РФ почти отошло в прошлое — Набиуллина
- 11:46 08.10.2025
- Ветераны спецоперации из ЗАО отправили на передовую более двух тонн гуманитарного груза
- 11:32 08.10.2025
- Доля безналичных платежей в РФ превысила 87%
- 11:20 08.10.2025
- Предварительно, трое погибли, еще 1 ранен при ракетном ударе по Белгородской области
- 11:05 08.10.2025
- Не менее 900 человек погибли в Пакистане в июле — сентябре из-за атак террористов — ANI
- 11:00 08.10.2025
- Залужный собирает команду для возможного выдвижения на пост президента Украины — СМИ
- 10:32 08.10.2025
- Полиция задержала пропалестинских активистов, оккупировавших здание вуза в Нидерландах
- 10:20 08.10.2025
- ЕС давит на Бельгию, требуя разрешения на использование активов РФ для помощи Украине — FT
- 10:05 08.10.2025
- Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $4 050 за тройскую унцию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать