Молдавия увеличит численность армии на 30%

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия увеличит численность своих вооруженных сил на 30%, до 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских лиц. Как передает корреспондент ТАСС, об этом говорится в новой военной стратегии на период с 2025 по 2035 год, которая была утверждена на заседании правительства республики.

«Положения военной стратегии предусматривают сохранение смешанной системы комплектования вооруженных сил в мирное время — до 8 500 военнослужащих, включая военнослужащих срочной службы и контрактников, а также 2 000 гражданских сотрудников. Эти цифры не включают силы карабинеров МВД», — говорится в документе.