Россия названа главной угрозой безопасности в военной стратегии Молдавии
13:00 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главной угрозой безопасности Молдавии является Россия, утверждается в новой военной стратегии страны на период с 2025 по 2035 год, которая была утверждена на заседании правительства.
Среди перечисленных в документе «военных рисков и угроз национальной безопасности» названо продолжение Россией специальной военной операции, которую в Кишиневе квалифицируют как «агрессию».
Власти Молдавии усматривают «прямую и серьезную угрозу безопасности и государственности» республики в расширении контроля РФ над территориями, опасаясь создания «наземного коридора» до своих границ. Еще одной «угрозой» в военной стратегии названо присутствие миротворцев РФ в Приднестровье.
