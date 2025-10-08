0
НОВОСТИ

Россия названа главной угрозой безопасности в военной стратегии Молдавии

13:00 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главной угрозой безопасности Молдавии является Россия, утверждается в новой военной стратегии страны на период с 2025 по 2035 год, которая была утверждена на заседании правительства.

Среди перечисленных в документе «военных рисков и угроз национальной безопасности» названо продолжение Россией специальной военной операции, которую в Кишиневе квалифицируют как «агрессию».

Власти Молдавии усматривают «прямую и серьезную угрозу безопасности и государственности» республики в расширении контроля РФ над территориями, опасаясь создания «наземного коридора» до своих границ. Еще одной «угрозой» в военной стратегии названо присутствие миротворцев РФ в Приднестровье.

