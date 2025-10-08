Ветераны спецоперации из ЗАО отправили на передовую более двух тонн гуманитарного груза

11:46

Груз весом более 2 тонн отправили на фронт ветераны специальной военной операции, живущие в Западном административном округе (ЗАО) Москвы. В составе посылки автономные дизельные обогреватели, запчасти к автотехнике, рации, генераторы, бензопилы, машинное масло, спальные мешки. Ветераны из ЗАО регулярно шлют сослуживцам нужные вещи. Как заявил председатель организации ветеранов «Совет СВОих» Константин Рыжак, на фронт отправляют то, что действительно нужно.

«Бойцы постоянно меняют позиции. Сегодня они идут вперед по всей линии боевого соприкосновения и постоянно нуждаются в оборудовании для обустройства новых позиций. Необходимы бензопилы, генераторы, стройматериалы, даже обычные лопаты», – отметил Рыжак.

Также ветераны «Совета СВОих» помогают раненым бойцам в тыловых госпиталях и сдают кровь. А для семей и детей военнослужащих организуют экскурсии в известные места Москвы. Кроме того волонтеры занимаются увековечиванием памяти павших военнослужащих.

Участвовать в сборе гуманитарной помощи, который организует «Совет СВОих», могут все горожане. Штаб организации работает в районе Проспект Вернадского по адресу: ул. Удальцова, д. 27, в помещении Совета ветеранов. Штаб действует с понедельника по четверг с 12:00 до 15:00.Посылки собираются по заявкам участников СВО, потому горожанам нужно предварительно уточнить информацию о вещах, необходимых сейчас, по телефону: 8 (499) 431⁠-26⁠-74.