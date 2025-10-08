0
0
119
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области

13:20 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.

