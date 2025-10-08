Если Молдавия считает РФ врагом, обращение будет соответствующим — Картаполов

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия знает, как обращаться с врагами, если власти Молдавии считают ее своим врагом. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя новую военную стратегию Молдавии, в которой главной угрозой безопасности страны названа Россия.

«Раз они считают, что мы враги, мы знаем, как обращаться с нашими врагами», — сказал Картаполов.