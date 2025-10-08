Нобелевская премия по химии присуждена за разработку металлоорганических каркасов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевскую премию в области химии за 2025 год получат японец Сусуму Китагава, австралиец Ричард Робсон и американец Омар Яги. Об этом сообщил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук.

Ученых отметили премией «за разработку металлоорганических каркасов», говорится в мотивировочной части решения комитета.