Нобелевская премия по химии присуждена за разработку металлоорганических каркасов
13:05 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нобелевскую премию в области химии за 2025 год получат японец Сусуму Китагава, австралиец Ричард Робсон и американец Омар Яги. Об этом сообщил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук.
Ученых отметили премией «за разработку металлоорганических каркасов», говорится в мотивировочной части решения комитета.
