0
0
126
НОВОСТИ

Госдума денонсировала соглашение между РФ и США по утилизации плутония

14:32 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании денонсировали межправительственное соглашение с США по утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей.

Законопроект о денонсации в Госдуму внес кабмин РФ. Соглашение было достигнуто в 2000 году и ратифицировано в 2011-м. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

Помимо соглашения, предлагается также денонсировать все сопутствующие протоколы. Речь идет о документах, которые регулируют вопросы финансирования и гражданской ответственности за ущерб, а также фиксируют договоренности об утилизации попадающего под действие соглашения плутония путем облучения в ядерных реакторах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 08.10.2025
Агропром России вырос за десять лет более чем на 50% — Мишустин
0
27
15:00 08.10.2025
На Украине отменили выборы в органы местной власти из-за военного положения
0
69
14:12 08.10.2025
Сингапур позволит Австралии размещать войска на своих базах — премьер
0
160
14:00 08.10.2025
Макрон «заигрался», но такие не уходят в отставку, считает Степашин
0
184
13:32 08.10.2025
Если Молдавия считает РФ врагом, обращение будет соответствующим — Картаполов
0
250
13:20 08.10.2025
ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
0
232
13:05 08.10.2025
Нобелевская премия по химии присуждена за разработку металлоорганических каркасов
0
249
13:00 08.10.2025
Россия названа главной угрозой безопасности в военной стратегии Молдавии
0
238
12:32 08.10.2025
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером по версии Bloomberg
0
269
12:20 08.10.2025
Молдавия увеличит численность армии на 30%
0
296

Возврат к списку