Зеленский назвал депутатов своей фракции «деструктивными дебилами»
16:12 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский после первой за полтора года встречи с депутатами своей фракции «Слуга народа» в Раде назвал их «деструктивными дебилами» и отказался от новых контактов с ними. Об этом написал в своем телеграм-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Деструктивные дебилы! Зачем с ними встречаться? — прямая цитата Владимира Зеленского про встречу со „слугами“. Именно поэтому он отменил встречу со своими депутатами. Потому что зачем встречаться с „деструктивными дебилами“? Эта фраза Зеленского очень активно ходит между „слугами“. Все разочарованы и не понимают, как это получилось», — написал он.
16 сентября Зеленский впервые за полтора года провел встречу с депутатами своей фракции «Слуга народа». По информации украинских СМИ, парламентарии активно задавали вопросы о состоянии дел на фронте, украинском бюджете, проблемах с мобилизацией, что не понравилось Зеленскому. Еще на прошлой неделе должна была состояться его новая встреча с депутатами, но она сначала была перенесена на более позднее время, а затем отменена.
