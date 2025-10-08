0
0
125
НОВОСТИ

Зеленский назвал депутатов своей фракции «деструктивными дебилами»

16:12 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский после первой за полтора года встречи с депутатами своей фракции «Слуга народа» в Раде назвал их «деструктивными дебилами» и отказался от новых контактов с ними. Об этом написал в своем телеграм-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Деструктивные дебилы! Зачем с ними встречаться? — прямая цитата Владимира Зеленского про встречу со „слугами“. Именно поэтому он отменил встречу со своими депутатами. Потому что зачем встречаться с „деструктивными дебилами“? Эта фраза Зеленского очень активно ходит между „слугами“. Все разочарованы и не понимают, как это получилось», — написал он.

16 сентября Зеленский впервые за полтора года провел встречу с депутатами своей фракции «Слуга народа». По информации украинских СМИ, парламентарии активно задавали вопросы о состоянии дел на фронте, украинском бюджете, проблемах с мобилизацией, что не понравилось Зеленскому. Еще на прошлой неделе должна была состояться его новая встреча с депутатами, но она сначала была перенесена на более позднее время, а затем отменена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:55 08.10.2025
СберСити станет центром тестирования инновационных технологий для городов будущего
0
11
16:52 08.10.2025
Стартапы акселератора Sber500 с 2018 года суммарно привлекли более 4 миллиардов рублей
0
30
16:50 08.10.2025
На Moscow Startup Summit были анонсированы инвестпредложения стартапам на 1,6 миллиарда рублей
0
35
16:32 08.10.2025
Азаров рассказал, как в 1992 году встретился с Джорджем Соросом и понял, что он «вражина»
0
90
16:00 08.10.2025
Ле Пен заявила, что ее фракция проголосует за недоверие любому следующему кабмину Франции
0
160
15:32 08.10.2025
Немецкие военные «никогда не будут умирать за Украину» — лидер АдГ
0
202
15:12 08.10.2025
Агропром России вырос за десять лет более чем на 50% — Мишустин
0
223
15:00 08.10.2025
На Украине отменили выборы в органы местной власти из-за военного положения
0
233
14:32 08.10.2025
Госдума денонсировала соглашение между РФ и США по утилизации плутония
0
292
14:12 08.10.2025
Сингапур позволит Австралии размещать войска на своих базах — премьер
0
278

Возврат к списку