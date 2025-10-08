Вдова убитого генерала Кириллова назначена сенатором от Костромской области
17:00 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вдова убитого в 2024 году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана Кириллова, победившая на выборах в депутаты Костромской областной думы от «Единой России», назначена сенатором от законодательной власти региона. Соответствующее решение принято на первом заседании нового состава облдумы, передает корр. ТАСС.
«Светлана Михайловна Кириллова наделена полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя Костромской областной думы», — сообщил председатель Костромской областной думы Алексей Анохин.
НОВОСТИ
- 17:40 08.10.2025
- На Украину из-за дефицита работников начали завозить мигрантов из Азии
- 17:12 08.10.2025
- Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных дронов у границ с РФ
- 16:58 08.10.2025
- Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайск за 9 месяцев этого года увеличился на 17%
- 16:55 08.10.2025
- СберСити станет центром тестирования инновационных технологий для городов будущего
- 16:52 08.10.2025
- Стартапы акселератора Sber500 с 2018 года суммарно привлекли более 4 миллиардов рублей
- 16:50 08.10.2025
- На Moscow Startup Summit были анонсированы инвестпредложения стартапам на 1,6 миллиарда рублей
- 16:32 08.10.2025
- Азаров рассказал, как в 1992 году встретился с Джорджем Соросом и понял, что он «вражина»
- 16:12 08.10.2025
- Зеленский назвал депутатов своей фракции «деструктивными дебилами»
- 16:00 08.10.2025
- Ле Пен заявила, что ее фракция проголосует за недоверие любому следующему кабмину Франции
- 15:32 08.10.2025
- Немецкие военные «никогда не будут умирать за Украину» — лидер АдГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать