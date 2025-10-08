Вдова убитого генерала Кириллова назначена сенатором от Костромской области

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вдова убитого в 2024 году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана Кириллова, победившая на выборах в депутаты Костромской областной думы от «Единой России», назначена сенатором от законодательной власти региона. Соответствующее решение принято на первом заседании нового состава облдумы, передает корр. ТАСС.

«Светлана Михайловна Кириллова наделена полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя Костромской областной думы», — сообщил председатель Костромской областной думы Алексей Анохин.