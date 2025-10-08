0
НОВОСТИ

Экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявлено обвинение в лжесвидетельстве

20:00 08.10.2025 Источник: Интерфакс

Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлено обвинение в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию. Утверждается, что он солгал судебному комитету Сената в сентябре 2020 года. Коми тогда сказал, что не давал разрешения своему подчиненному сообщить СМИ, на условиях анонимности, некую информацию. Оказалось, он солгал. По словам федерального судьи Майкла Нахманоффа, Коми грозит до пяти лет лишения свободы, если его признают виновным. 

Сам экс-директор ФБР вину не признает. Что за информация имеется в виду, не сообщается. Известно, что Коми, занимавший пост директора ФБР с 2013 по 2017 год, был ключевым участником расследования предполагаемой причастности РФ к избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

