ХАМАС подтвердил, что перемирие в Газе достигнуто
09:05 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале радикалов.
«ХАМАС в Шарм-эш-Шейхе провел серьезные и ответственные переговоры, по итогам которых готов объявить о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа», — говорится в сообщении. Радикалы поблагодарили Египет, Катар и Турцию за «приложенные усилия» в качестве посредников на непрямых консультациях, а также выразили признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот «работал над прекращением огня и выводом израильских войск из Газы».
