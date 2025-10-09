Бельгия обозначила красные линии в отношении замороженных активов РФ — Politico

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия выдвинула список требований Евросоюзу в отношении замороженных активов РФ, обозначив красные линии насчет их использования для помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico, ознакомившаяся с соответствующим заявлением бельгийского премьера Барта Де Вевера.

В списке требований к ЕС, представленном Де Вевером, по данным издания, на недавнем саммите ЕС в Копенгагене, «отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов». Предоставление странами сообщества «юридически обязывающих, строго реализуемых гарантий того, что европейские страны разделят все текущие и будущие риски» как для Euroclear, так и для Бельгии. Глава бельгийского правительства потребовал также заключения соглашения «о немедленном погашении задолженности, если Euroclear потребуется вернуть активы России, например, после достижения мирного договора» по Украине.

«Такие гарантии не могут быть ограничены 170 млрд евро, которые Еврокомиссия предлагает мобилизовать», — отметил Де Вевер, указав, что «потенциальная сумма риска может быть значительно выше номинальной». При этом «гарантии не должны прекращаться автоматически после снятия санкций», уточнил премьер. «Арбитражные процедуры могут быть возобновлены спустя годы», — сказал он.

В заявлении лидерам стран-членов Де Вевер предположил, что схема Еврокомиссии «фактически равносильна конфискации, что опровергает позицию ЕК о том, что ее кредит не будет связан с изъятием российских государственных активов», говорится в публикации.

«Заявление премьер-министра Бельгии поставило множество сложных вопросов, и они все еще изучаются», — заявил изданию высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.