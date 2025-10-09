Канада и США могут исключить Мексику из трехсторонней сделки по USMCA

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оттава и Вашингтон должны пересмотреть в двустороннем порядке торговое соглашения между Канадой, Мексикой и США (USMCA). Об этом сообщил канадский телеканал CTV со ссылкой на главу Минторга США Говарда Латника.

По данным источников телеканала, Латник якобы заявил об этом в среду в Торонто, где канадская и американская стороны обсуждали торговые отношения двух стран. CTV добавил, что Оттава и Вашингтон также якобы уже начали предварительные консультации по пересмотру USMCA, новый вариант которого будет заключен отдельно между США и Канадой.

7 октября в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме американский лидер Дональд Трамп не исключил, что США в рамках плановой ревизии торгового соглашения USMCA могут вести двусторонние переговоры отдельно с Канадой и отдельно с Мексикой, если это будет выгоднее для американских интересов.

Договор USMCA был подписан в 2018 году по инициативе Трампа, занимавшего тогда пост 45-го президента США. Он посчитал, что существовавшее на тот момент торговое соглашение NAFTA не отвечало интересам Соединенных Штатов. Новый договор вступил в силу в 2020 году. Согласно его положениям, в 2026 году должна состояться ревизия соглашения.