0
0
174
НОВОСТИ

Канада и США могут исключить Мексику из трехсторонней сделки по USMCA

10:20 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оттава и Вашингтон должны пересмотреть в двустороннем порядке торговое соглашения между Канадой, Мексикой и США (USMCA). Об этом сообщил канадский телеканал CTV со ссылкой на главу Минторга США Говарда Латника.

По данным источников телеканала, Латник якобы заявил об этом в среду в Торонто, где канадская и американская стороны обсуждали торговые отношения двух стран. CTV добавил, что Оттава и Вашингтон также якобы уже начали предварительные консультации по пересмотру USMCA, новый вариант которого будет заключен отдельно между США и Канадой.

7 октября в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме американский лидер Дональд Трамп не исключил, что США в рамках плановой ревизии торгового соглашения USMCA могут вести двусторонние переговоры отдельно с Канадой и отдельно с Мексикой, если это будет выгоднее для американских интересов.

Договор USMCA был подписан в 2018 году по инициативе Трампа, занимавшего тогда пост 45-го президента США. Он посчитал, что существовавшее на тот момент торговое соглашение NAFTA не отвечало интересам Соединенных Штатов. Новый договор вступил в силу в 2020 году. Согласно его положениям, в 2026 году должна состояться ревизия соглашения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 09.10.2025
Товарооборот РФ и Таджикистана с начала года прибавил более 17% — Путин
0
38
11:05 09.10.2025
Евродепутат от Италии предложил фон дер Ляйен отправить своих детей на войну
0
83
11:00 09.10.2025
Северная часть сектора Газа продолжает оставаться зоной боевых действий — ЦАХАЛ
0
93
10:32 09.10.2025
В Купянске уничтожена группа наемников иностранного легиона — силовики
0
158
10:05 09.10.2025
Бельгия обозначила красные линии в отношении замороженных активов РФ — Politico
0
212
10:00 09.10.2025
Силы РФ окружили ВСУ у Кузьминовки в ДНР и лишили их возможности отступить — Марочко
0
215
09:32 09.10.2025
Трамп сообщил, что США и другие страны будут участвовать в восстановлении сектора Газа
0
228
09:20 09.10.2025
Обломки БПЛА стали причиной пожара на объектах ТЭК в Волгоградской области
0
252
09:05 09.10.2025
ХАМАС подтвердил, что перемирие в Газе достигнуто
0
258
09:00 09.10.2025
Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских БПЛА над регионами РФ
0
253

Возврат к списку