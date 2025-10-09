Северная часть сектора Газа продолжает оставаться зоной боевых действий — ЦАХАЛ
11:00 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Часть сектора Газа к северу от района Вади-Газа по-прежнему считается зоной боевых действий, возвращение мирных жителей туда крайне опасно. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на официального представителя Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихая Адраи.
«Силы ЦАХАЛ продолжают окружать город Газа, поэтому возвращение туда крайне опасно. Ради вашей безопасности до получения официальных указаний не возвращайтесь на север и не приближайтесь к районам, где действуют военные», — сказал он.
