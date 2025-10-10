0
Большинство жителей Швейцарии хотят отмены сделки с США о закупке истребителей — опрос

12:00 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Швейцарии выступает за отмену сделки с США о закупке истребителей F-35A. Об этом свидетельствуют опрос компании LeeWas для газеты 20 Minuten и медиакомпании Tamedia.

Четверть опрошенных заявили, что правительство страны должно разорвать контракт, еще 27% респондентов высказались за то, чтобы изучить возможность закупки других истребителей. Таким образом, 52% участников опроса выступают против этой сделки, пишет газета.

Соглашение вновь оказалось в центре внимания в августе, когда США ввели против товаров из Швейцарии пошлины в размере 39% — это самая высокая ставка для товаров из стран Европы. Кроме того, изначально стороны договаривались, что Берн закупит 36 истребителей за фиксированную сумму 6 млрд франков, но теперь Вашингтон требует заплатить дополнительные 1,3 млрд франков.

В рамках опроса респондентов спрашивали, как должны поступить власти страны в свете требования США об увеличении стоимости контракта. Лишь 18% опрошенных считают, что Швейцария должна пойти навстречу требованиям администрации президента Дональда Трампа. Еще 5% респондентов считают необходимым провести референдум по этому вопросу. «Я понимаю озлобленность населения, они сыты по горло этим театром вокруг закупки [истребителей], и торговый спор определенно играет здесь роль», — прокомментировал результаты опроса член Национального совета от Швейцарской народной партии Томас Хуртер.

