НОВОСТИ

Задержанный в Крыму за госизмену передавал данные о ПВО, кораблях и технике

12:05 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанный по подозрению в государственной измене 45-летний житель Севастополя собирал для спецслужб Украины информацию не только о размещении средств ПВО в Крыму, но и о военной технике и кораблях.

«Представились ГУР, сказали, чем можно помочь. Происходило общение в „Телеграм“. Если увидел там какую-то технику, я сделал фотографию и отсылал. Фотографировал ПВО, корабль в бухте стоял, нефтебазу. И технику на трале везли, какую-то гусеничную», — признался на допросе задержанный.

