Венгрия не поддастся давлению и не согласится на прием Украины в ЕС — Орбан

14:12 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не поддастся давлению со стороны лидеров Евросоюза и не согласится на вступление Украины в ЕС, а также на финансирование украинской армии и государства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

«В ближайшие недели на Венгрию будет оказано огромное давление с тем, чтобы она внесла свой вклад в присоединение Украины к Европейскому союзу и выделила больше денег на финансовую поддержку Украины. Венгерское правительство ни в коем случае не пойдет на это. Мы не хотим брать деньги у наших граждан и отправлять их в Брюссель и на Украину», — сказал глава правительства.

Он отметил, что «украинцы стремятся вовлечь Европу в войну любой ценой». «Они хотят вступить в НАТО и Европейский союз, им нужны деньги для поддержки своей армии и своего государства, поэтому они хотят смены правительства в Венгрии», — заявил Орбан, имея в виду парламентские выборы, намеченные в стране на апрель 2026 года.

