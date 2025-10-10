Венгрия не поддастся давлению и не согласится на прием Украины в ЕС — Орбан
14:12 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия не поддастся давлению со стороны лидеров Евросоюза и не согласится на вступление Украины в ЕС, а также на финансирование украинской армии и государства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
«В ближайшие недели на Венгрию будет оказано огромное давление с тем, чтобы она внесла свой вклад в присоединение Украины к Европейскому союзу и выделила больше денег на финансовую поддержку Украины. Венгерское правительство ни в коем случае не пойдет на это. Мы не хотим брать деньги у наших граждан и отправлять их в Брюссель и на Украину», — сказал глава правительства.
Он отметил, что «украинцы стремятся вовлечь Европу в войну любой ценой». «Они хотят вступить в НАТО и Европейский союз, им нужны деньги для поддержки своей армии и своего государства, поэтому они хотят смены правительства в Венгрии», — заявил Орбан, имея в виду парламентские выборы, намеченные в стране на апрель 2026 года.
Новости
- 15:00 10.10.2025
- Нетаньяху заверил, что ХАМАС будет разоружен, а Газа — демилитаризована
- 14:32 10.10.2025
- Украинская разведка внедрилась в венгерскую оппозицию — Орбан
- 14:00 10.10.2025
- Только 6% украинцев планируют вернуться из Финляндии после окончания конфликта — МВД
- 13:55 10.10.2025
- Собянин: Открытие восточного флигеля усадьбы Воронцово запланировано на 2026 год
- 13:20 10.10.2025
- РФ в украинском урегулировании придерживается итогов саммита на Аляске — Путин
- 13:05 10.10.2025
- Минфин РФ не планирует менять шкалу НДФЛ
- 13:00 10.10.2025
- СССР восстановить невозможно, но экономическое пространство СНГ надо сохранить — Лукашенко
- 12:32 10.10.2025
- КНР вводит специальный портовый сбор с судов под флагом США — Минтранс
- 12:20 10.10.2025
- Нобелевскую премию мира получит Мария Корина Мачадо из Венесуэлы
- 12:05 10.10.2025
- Задержанный в Крыму за госизмену передавал данные о ПВО, кораблях и технике
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать